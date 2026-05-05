D’Alessandro: “A Castel Volturno stanno facendo una ricerca per i troppi infortuni"

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Nel corso dell’ultima puntata de Il Bello del Calcio, in onda su Televomero, il giornalista Massimo D’Alessandro ha analizzato la stagione del Napoli

Nel corso dell’ultima puntata de Il Bello del Calcio, in onda su Televomero, il giornalista Massimo D’Alessandro ha analizzato la stagione del Napoli, soffermandosi in particolare sulle difficoltà incontrate tra infortuni e scelte di mercato: “Ci sono stati tanti infortuni, purtroppo la stagione è finita ma potremo saggiare il recupero di alcuni giocatori. Spero che da questo punto di vista sia una stagione irripetibile, per me il Napoli immaginato in estate era tutt’altro. La squadra ha oggettivamente sbagliato valutazioni sul mercato estivo, ha provato a riparare e lo ha fatto bene a gennaio, più anche qualche infortunio arbitrale ed una Supercoppa Italiana che il Napoli ha vinto molto bene giocando in maniera positiva. In Champions si poteva fare di più ma non con questi infortuni”.

Il peso degli infortuni e il caso Hojlund

D’Alessandro ha poi approfondito il tema degli infortuni, sottolineando come il problema sia oggetto di analisi anche all’interno del club: “Io credo che a Castel Volturno stiano facendo una ricerca per quello che è successo, non conosco i motivi ma l’effetto è che Conte non ha avuto a disposizione i giocatori nelle partite clou, specialmente nelle partite di Champions League”. Infine, un passaggio su Hojlund: “Non è un centravanti ossessionato dal gol, al Napoli si è adattato a un ruolo non perfetto per le sue caratteristiche e poi un periodo no capita a tutti, specialmente dopo la delusione in Nazionale. Lui gioca molto per la squadra”.