Rambaudi su Hojlund: "Con gioco offensivo ne beneficia, ora gioca distante dalla porta per volere di Conte"

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“Appena lui è arrivato il Napoli giocava un certo tipo di calcio, e andava molto bene".

L'ex calciatore della Lazio Roberto Rambaudi è intervenuto ai microfoni de ‘Il Bello del Calcio' su Televomero: “A questo punto della stagione si è fatto un calcolo, Conte è stato speculativo a Como giocando con il 5-4-1 per provare a colpire in contropiede, non mi piace questo atteggiamento però Conte aveva timore di questa squadra, a me non ha entusiasmato ma il risultato era importante e si è giocato per non perdere. Conte si è comportato da tecnico che non ha grande fiducia nei suoi difensori, è stato fin troppo speculativo. Per me comunque è un bicchiere mezzo vuoto, Conte mi ha deluso molto in Champions e lo conferma il fatto che deve fare quello step, giocare in maniera come quella contro il Como non è un calcio europeo. A Firenze il Napoli giocò una gara come una squadra molto forte, quella era la mentalità che mi piaceva con gli altri che si devono adattare a te, noi siamo indietro altrimenti in Europa prende gli schiaffi”.

Sulla serie A: “Quando vanno in Champions vado in difficoltà, bisogna cambiare mentalità e sistema che c’è in Italia, c’è gioco troppo speculativo in Italia. Cerchiamo di avere coraggio, il Napoli e l’Inter lo hanno fatto l’inizio, ma in Italia si è condizionati dal risultato. Se il Napoli vince a Como dicono grandissimo risultato e grande gare, invece no. Il Napoli può anche perdere una partita ma devi giocare, altrimenti vedi che il calcio italiano è mediocre. In Italia chi vince qualcosa l’anno dopo fatica, fa sempre cosi. Anche per la Nazionale è così. Solo la Juve ha vinto tanti anni di fila, ma anni fa. E’ una questione di mentalità”.

Su Hojlund: “Appena lui è arrivato il Napoli giocava un certo tipo di calcio, e andava molto bene. Adesso gioca molto spalle alla porta ed è distante, è una cosa anche voluta da Conte. A Napoli fanno giocate codificate, è successo anche con il Como con Politano e Hojlund ma fanno giocate a 50 metri dalla porta. Se giochi un gioco offensivo ne beneficia anche Hojlund”.

Su De Bruyne: “Ci sono più situazioni dove abbiamo visto dei difetti, in un’occasione ad esempio lui doveva imbucare subito Gutierrez ma non ha fatto la giocata prima. Io vedo ad esempio che nella gara Nico Paz non sono mai riusciti a prenderlo, lui ubicato sempre bene tra le linee e dove mai nessuno è andato a prenderlo. In una gara come questa è un errore e loro non sono mai stati in grado, invece a lui non devi mai andare spazio”.