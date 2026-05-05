Gifuni fa i nomi: "Due azzurri non sono adeguati al gioco di Conte"

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“Vediamo tutte le partite dell’ultima giornata che sono finite 0 a 0 e sono state partite squallide, al di là dei gol fatti e gol subiti".

Il giornalista Gianluca Gifuni è intervenuto nel corso de ‘Il Bello del Calcio’ su Televomero: “Sui tiri da lontano c’è una leggenda che Zoff non fosse perfetto sui tiri da lontano e c’è diversa gente che ha paragonato Meret a Zoff, non sono stato io a dirlo”.

Sulla stagione del Napoli: “Do 7.5 a questa stagione, è un bicchiere più che pieno. Il parametro di riferimento per me non è quello di inizio anno dove la spesa sul mercato e i pensieri del club e di Conte hanno un significato per il quale non si potrebbe dare un voto, ma il Napoli nella sua storia è arrivata solo 9 volte secondo ed aveva vinto solo 2 coppe, ma considerando la storia del club in valore assoluto il Napoli ha ottenuto il risultato migliore dopo lo scudetto”.

Sulla serie A: “Vediamo tutte le partite dell’ultima giornata che sono finite 0 a 0 e sono state partite squallide, al di là dei gol fatti e gol subiti. In Bundesliga tutte le gare sono finite con degli Over 3.5”.

Sulla Champions: “Contro il Psv il Napoli ha perso 6-2 ma era al completo, contro il Copenaghen hai avuto una grande opportunità ma non l’hai sfruttata. Anche con i punti dello scorso anno il Napoli non vinceva lo scudetto ed era a 5-6 punti dall’Inter”.

Sulle squadre italiane: “Tutte le squadre italiane giocano con la difesa a 3, invece in Europa giocano tutti in maniera diversa. Le prime 8 d’Europa giocano tutte con la difesa a 4, anche Ulivieri dice che non funziona più la difesa a 3”.

Su Hojlund: “Hojlund e De Bruyne non sono giocatori adeguati al gioco di Conte, De Bruyne è proprio inadeguato per Conte. Il Napoli si propone con poche idee ma organizzate, ma queste non valorizzano un giocatore come Hojlund”.

Sul Napoli: “Non sono opinioni mie ma vado in base alle indiscrezioni, il Napoli deve necessariamente abbassare il monte ingaggi e diminuire l’età media, questo è ormai assodato da mesi. Conte è consapevole di tutto questo. De Bruyne? Per me resta solo se Conte va via, non restano entrambi”.