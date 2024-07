Brambati assicura: "Senza Conte il Napoli non sarebbe riuscito a prendere Buongiorno"

"E' chiaro che quando arriva un allenatore dello spessore di Conte anche i giocatori che devono o vogliono andare via vogliono provare l'esperienza dell'ottovolante Conte. Ricordo quando De Rossi – ma anche altri - disse che gli era dispiaciuto non aver avuto Conte come allenatore almeno per un paio d'anni. Secondo me Osimhen, se dovesse andar via, sarà dispiaciuto di non avere Conte come allenatore, perché - ha detto l'ex calciatore Massimo Brambati a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre -avere tecnici del genere per un paio di stagioni migliora i giocatori. E questi miglioramenti te li porti dietro. E Conte ti lascia qualcosa, a livello mentale, che ti porti dietro tutta la carriera.

E lascia qualcosa anche ai suoi assistenti, vedi Vanoli. Credo che Antonio sia contagioso dal punto di vista della mentalità. Penso a Barella, Bastoni, giocatori stracresciuti con Antonio. Chiesa potrebbe anche arrivare ma deve sapere che quelle paure riguardo il suo fisico e il ginocchio se le deve dimenticare altrimenti gliele fa dimenticare Conte. Per Buongiorno sono convinto che senza Conte non sarebbe arrivato come accadde per Barella che senza Conte non sarebbe arrivato all'Inter. Quelle 4-5 telefonate che il giocatore ricevette da Conte hanno fatto sì che Barella dicesse no alla Roma".