Brambati: "Champions? Napoli è avanti col discorso rispetto all'Inter"

L'ex calciatore e procuratore Massimo Brambati a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, ha parlato dei temi del momento

Champions, c'è il rischio incrocio tra le italiane. Forse hanno più possibilità così di andare in semifinale?

"E' un rischio sicuramente però potrebbe aver anche ragione Pioli, perché spera di vedere tutte le italiane in semifinale e quindi sicuramente una finale. Ma tecnicamente poi il discorso è diverso, se becchi Real, City, Bayern fai più fatica. Ma è facile anche uscire con l'Inter magari per il Milan, visti gli ultimi incroci. Aspettiamo però a dire che se ne qualificano tre ai quarti. Napoli è avanti col discorso, l'Inter vediamo".