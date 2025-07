Chiariello: "A Dimaro con 4 rinforzi e presto saranno 6. Con questi 7 sarebbe straordinario"

Così Umberto Chiariello, nel suo Caffè con Chiariello su Radio Crc, parla del calciomercato del Napoli:

"Noa Lang e Sam Beukema saranno a disposizione subito da Dimaro". Così Umberto Chiariello, nel suo Caffè con Chiariello su Radio Crc, parla del calciomercato del Napoli: "Sono fortemente avviati i contatti per chiudere per Lorenzo Lucca, il centravanti prescelto, come partner di Lukaku così come Juanlu Sanchez, ballano ancora un paio di milioncini, ma dovrebbero essere questi gli altri due acquisti per far salire il totale a sei. Il settimo potrebbe essere Ndoye, ma si deve trattare. Se il Napoli ne portasse davvero sette allora a quel punto mancherebbero solo un secondo portiere ed un sesto centrocampista ma verrà valutato Vergara.

Sarebbe qualcosa di straordinario, ma non anticipiamo ciò che non c’è, ma ad oggi ci sono quattro acquisti e ne sono molto vicini due più uno, diciamo così. Ma si lavora sulle uscite perché servono gli slot di Simeone, Mazzocchi e Ngonge, ma Manna ha mille mani e mentre tratta di qua tratta anche di là le uscite e pure queste possono sbloccarsi, come quella di Folorunsho al Cagliari".