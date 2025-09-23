Brambati: "Il vero Napoli lo vedremo quando rientrerà Lukaku"

“Il Napoli nelle ultime tre gare ha subito 5 gol e non è un caso che sia capitato anche perché era assente Rrhamani. Sia per Conte che per Stellini, il suo vice, il kosovaro è un elemento importantissimo, come calciatore ma anche come uomo spogliatoio. La sua assenza si è fatta pesare negli automatismi difensivi, perché è un giocatore con una grande esperienza che comanda la difesa. Da questa analisi però lascerei fuori la gara col Manchester perché il Napoli ha giocato in dieci e, peraltro, dopo Rrhamani ha perso pure Di Lorenzo per espulsione".

Massimo Brambati interviene a Radio Marte e commenta la gara degli azzurri che battono 3-2 il Pisa: "La vittoria di ieri col Pisa la analizzerei mettendo in evidenza la capacità di vincere tra le difficoltà, meglio che questi segnali negativi, del finale o degli errori, siano emersi quando si vince. Preferisco vincere e poi riparare gli errori dopo una vittoria. E poi è vero che sono passate solo quattro giornate, ma è anche vero che io preferisco scappare ed essere inseguito che rincorrere. Ed avere l’Inter, la principale concorrente insieme al Milan per il titolo, già a 6 punti di distacco non è poco. La prossima gara darà un'indicazione importante non solo della forza del Napoli, ma anche e soprattutto della forza del Milan.

Perché il Milan è una squadra che piano piano, grazie anche all'allenatore, sta mettendo a posto le cose. E’ logico che non decide niente, però è una partita importante. Hojlund completa, come caratteristiche, il reparto offensivo del Napoli, ma vi dico la verità: il vero Napoli lo vedremo quando rientrerà Lukaku. In tal senso posso darvi un aggiornamento: ci ho parlato, Lukaku è convinto di recuperare presto. Con questa scelta conservativa di non operarsi, si sente carico a mille e convinto di poter tornare molto prima di quanto la gente pensi. Non vede l'ora”.