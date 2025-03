Podcast Brambati perplesso: "Juve, in estate c'erano Conte e Gasp. Come puoi prendere Motta?"

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è arrivato il momento dell'ex calciatore e procuratore Massimo Brambati.

Ma adesso che fare: andare avanti con Motta o cambiare subito?

"Se devi prendere in esame l'intervenire subito, devi pensare chi può essere il traghettatore? Chi accetta di venire in questa situazione e poi andare via a fine anno? magari rischiano di bruciarsi. Forse Tudor è l'unico che può accettare una situazione simile, ma oggi Giuntoli deve avere il termometro della situazione e mi dicono che al campo non c'è mai. Quando entra nello spogliatoio Giuntoli viene ascoltato? Ha personalità e leadership, o ce l'ha solo Motta, che la faccia ce la mette sempre? A me hanno detto che è stato quasi costretto a intervenire dopo il ko con l'Empoli in Coppa Italia. Ha costruito una squadra giovane, senza personalità, ma l'essere giovane non può essere una scusa per giustificare una situazione del genere. Con Conte a casa e un Gasperini in rotta, come puoi scegliere uno come Motta? Io sono sicuro che 2-3 giocatori attuali non li avrebbe voluto Conte, che avrebbe invece trattenuto Rabiot".