Brambati: "Sapevo che Conte fosse il piano A del Napoli, ma è quasi sfumato"

Intervenuto a Radio Marte, Massimo Brambati parla delle ultime sul futuro della panchina del Napoli: “Per quanto ne so Conte era il piano A del Napoli ed è quasi sfumato, Gasperini è invece il piano B. Il piano C è Italiano, che tiene in scacco il Bologna. Si parla della Fiorentina per Aquilani e di Italiano al Bologna, ma c'è l'incognita Napoli. De Laurentiis voleva portare Conte in Campania e fare di Antonio una sorta di manager, colui che avrebbe dettato le linee guida del futuro, il frontman.

Gasperini, lo ripeto, è già il piano B. Il Napoli sta raccogliendo i frutti di una cattiva pubblicità che si è fatto De Laurentiis: se l'è fatta con Spalletti, il quale è andato via non perché avesse paura di non vincere l'anno dopo, ma per il presidente. E' una pubblicità negativa: il casting di De Laurentiis è brutto dal punto di vista mediatico, come immagine. Il presidente ha costruito tantissimo e, con quattro o cinque mosse, ha distrutto moltissimo. L'immagine della società, come anche la sua di presidente, non ne esce bene: gli allenatori si interrogano proprio su De Laurentiis, è inutile nasconderci dietro ad un dito. Il patron è riuscito a sbriciolare tutto dell'anno Scudetto e ora paga lo scotto di far dire agli allenatori: ‘Napoli è bellissima, è l'ambiente ideale, ma...’, e questo ma resta”.