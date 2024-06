Polemiche a Cosenza sul riscatto di Tutino, l’agente Giuffredi: “Non mi hanno avvisato! Ciclo finito!”

Gennaro Tutino e il Cosenza, prove di addio.

TuttoNapoli.net

Gennaro Tutino e il Cosenza, prove di addio. Dopo le dichiarazioni rilasciate ieri in esclusiva a TuttoMercatoWeb dal suo procuratore Mario Giuffredi: "Sarà sempre riconoscente a quello che Cosenza gli ha dato però come in ogni cosa della vita c’è un inizio e una fine”, la permanenza in Calabria dell'attaccante diventa decisamente complicata, anzi abbastanza improbabile. Perché Tutino dopo una grande stagione con venti gol all’attivo vuole misurarsi con la Serie A o giocare per vincere il campionato di Serie B.

Il Cosenza ha riscattato il calciatore dal Parma e in virtù del nuovo accordo contrattuale si è legato al club fino al 2026, anche se in ambiente calabrese è emersa la notizia che il contratto fosse valido fino al 2027. A tal proposito, l’agente Mario Giuffredi, sempre in esclusiva a TuttoMercatoWeb, ha precisato quanto segue: “Mi dispiace per chi è mal informato, ma ci tengo a precisare che il contratto di Gennaro scadrà nel 2026 e non nel 2027 come scrivono a Cosenza. Dunque a febbraio 2026 potrebbe andare via da svincolato”.