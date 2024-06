Bari, Longo firma domani: accordo biennale con opzione per l'ex Como

A giocare un ruolo determinante in tutta la trattativa, l'ex capitano biancorosso Valerio Di Cesare.

TuttoNapoli.net

Ormai da giorni è cosa nota, per la rinascita dopo un'annata quasi disgraziata, con la permanenza in Serie B centrata solo ai playout, il Bari di De Laurentiis ha scelto Moreno Longo per la panchina: l'ex Como l'uomo della ripartenza, con il quale il club pugliese ha dialogato fittamente in questi giorni, per arrivare alla quadra che avrebbe poi portato a un accordo in vista della prossima stagione. Anticipato solo dalla risoluzione contrattuale con la formazione lariana, al quale il trainer piemontese è ancora legato (ma che non rappresenta un ostacolo).

A giocare un ruolo determinante in tutta la trattativa, l'ex capitano biancorosso Valerio Di Cesare che, dopo aver lasciato il calcio giocato al termine della stagione 2023-24 è entrato nella dirigenza del Bari (con un ruolo che verrà svelato a breve); l'ex difensore, infatti, conosce mister Longo dai tempi della sua militanza nel Torino di Giampiero Ventura, quando l'allenatore in questione guidava la Primavera granata.

Non è mai stata in discussione neppure la volontà di Longo di ripartire dal Bari, e l'accordo sembra essere stato trovato: come infatti riporta Sky Sport, Longo firmerà lunedì il suo contratto con il Bari, un accordo biennale con opzione. Non resta quindi che attendere l'inizio della prossima settimana.