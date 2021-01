Brambati si attende sorprese: "Il Napoli a Cagliari sarà senza tanti big..."

L'ex calciatore e procuratore Massimo Brambati a TMW Radio, durante Maracanà, ha fatto un punto sul 2020 calcistico.

L'Inter di Conte riuscirà a vincere lo Scudetto?

"Le caratteristiche tecniche ce l'ha, c'è qualcosa che non mi torna sulla proprietà. Ho saputo qualcosa che fa pensare che sicuramente qualcosa scricchiola".

Si potevano gestire meglio i casi Eriksen e Gomez?

"Sì. Gomez doveva rispettare le decisioni del tecnico, il capitano poi è un esempio per tutti. Sto dalla parte di Conte su Eriksen, perché non ha dimostrato quello che era. Ci aspettavamo un grande calciatore ma non lo abbiamo visto".

Passato Capodanno, si riparte subito con la Serie A. Vi aspettate sorprese?

"Cagliari-Napoli. Al Napoli potrebbero mancare ancora elementi importanti. Il Cagliari è allenato da un tecnico interessante, forse un po' troppo estremista. Benevento-Milan anche non è da scartare. Inzaghi si sta dimostrando un allenatore di categoria. Ha creato un gruppo compatto, che mi sta sorprendendo a livello di gioco e di risultati".