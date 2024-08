Brambati svela: "Il Napoli ha fatto un tentativo per Singo! Era il preferito di Conte..."

Massimo Brambati, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Andrebbero riviste certe dinamiche del mercato che comportano delle difficoltà notevoli per chi allestisce le rose e quindi per i direttori sportivi e gli allenatori. Mercato Napoli? So che stanno cercando un esterno destro, purtroppo devo dirti che il nome che piaceva di più alla società sia tramontato ed era Singo del Monaco. So che il Napoli ha fatto dei tentativi, ma ieri sera il Monaco ha risposto picche.

Lirola? Un giocatore da quella parte serve, ma ne serve uno di un certo livello. Conte? Dagli input che ho avuto sta vivendo un momento straordinario dal punto di vista dell’entusiasmo, aveva bisogno di una piazza come Napoli perchè i tifosi sono pieni di benzina. M’è piaciuto molto vederlo esultare al goal di Di Lorenzo e visto che è un amico mi fa tanto piacere. Il fatto che Lukaku è stato acquistato a titolo definitivo è la prova evidente che Antonio Conte voglia andar via da Napoli vincendo qualcosa d’importante”.