Brambati svela: “Koulibaly ha rifiutato offerta incredibile dalla Juve per non tradire i napoletani”

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, il procuratore ed ex calciatore Massimo Brambati ha parlato dei temi di calciomercato.



TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, il procuratore ed ex calciatore Massimo Brambati ha parlato dei temi di calciomercato.

Notizie nuove?

"Koulibaly ha rifiutato un'offerta incredibile dalla Juventus. Il giocatore, non il Napoli. Era un'offerta irrifiutabile, gli avevano offerto davvero tanto. La proposta era arrivata solo al giocatore per il momento. Ha rifiutato, pare, perché non vuole tradire i tifosi del Napoli".