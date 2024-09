Briatore: "Sono juventino, ma il tifo dei napoletani è incredibile"

La Juventus è reduce da un bel successo per 3-1 in Champions League contro lo Sporting CP, il Napoli invece ha brillantemente battuto 4-0 in Sardegna il Cagliari, superando tutte le big in classifica e piazzandosi al secondo posto in Serie A dietro solamente all'Udinese. Il noto imprenditore Flavio Briatore, in vista del big match di sabato sera tra i bianconeri e i partenopei, è intervenuto ai microfoni di Radio Crc:

"A Torino spero che la Juve vinca, ma se perdiamo non ne faccio un dramma. Adesso siamo tutti lì. A fine anno vedremo chi è meglio tra Conte e Thiago Motta. Il Napoli è una squadra che fa sempre simpatia. Oltre alla mia squadra del cuore, sono contento anche quando vince il Napoli, perché la passione che hanno i napoletani è incredibile, vivono per il calcio. La gente ancora adesso ha Maradona nel cuore, come se fosse ancora lì: è molto bello".