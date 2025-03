Bruno Giordano: "Conte è un gigante, lo conferma la sfida all'Inter"

Bruno Giordano, ex attaccante del Napoli, in un'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport si è soffermato sul momento del Napoli a due giorni dal pareggio contro l'Inter capolista: "Il Napoli è vivo, è forte, è una grande squadra e lo ha dimostrato contro l’Inter, giocando una partita di enorme spessore, come farebbe chi crede in qualcosa di grosso".

Per esempio lo scudetto. Possiamo dirlo?

"È in corsa, può riuscirci, ha le stesse possibilità dell’Atalanta, anzi qualcosina in più, e una percentuale minima inferiore all’Inter, che resta la favorita. Ma il Napoli di sabato sera metterà paura ai campioni d’Italia, almeno quanto gliene ha messo nel secondo tempo di sabato e anche nel primo. Perché, e mi piace sottolinearlo, già nei primi 45’ c’erano state occasioni enormi. Certo, nella ripresa non gli ha fatto veder palla, l’ha costretta a starsene dietro".

Una partita-verità.

"La conferma che Conte è un gigante: cambia modulo, sposta i calciatori, ti dà energia, ti fa sentire importante e ti tiene incorsa per il titolo. Finirà punto a punto, come si dice in genere, ma può finire bene. Adesso cambiano gli scenari, ricordatevelo".