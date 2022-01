Bruscolotti commosso: "Di Marzio? Mi scartò perché ero troppo grosso, glielo ricordai..."

Beppe Bruscolotti, ex difensore e capitano del Napoli, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli: "Vi racconto un retroscena che riguarda me e Di Marzio. Lui era l'allenatore prescelto per il settore giovanile, alla fine fui bocciato, lui disse che il mio fisico era eccessivo (ride, ndr). Chiaramente a distanza di anni ci siamo ritrovati e una volta scherzando gli dissi: Gianni, ma ti ricordi quando dicesti che ero troppo grosso per giocare a pallone. Lui rispose: sai, all'epoca era così, l'importante è che a distanza di anni siamo insieme nel Napoli".