Bruscolotti consiglia: "Al Napoli in difesa servono riserve al pari dei titolari"

Giuseppe Bruscolotti, storico capitano del Napoli, si è così espresso sulla difesa azzurra e non solo ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Spero che il Napoli riesca a mettere la squadra giù in breve tempo e avere tutti gli effettivi a disposizione. E' fondamentale fare una buona preparazione, mai come quest'anno. Altrimenti si rischia di avere la solita coperta corta. Difesa? Il Napoli deve coprirsi, ha bisogno di riserve alla pari dei titolari, calciatori preparati e con esperienza".