Bruscolotti contro ADL: “Ogni volta se ne inventa una nuova, cerca sempre la rottura”

L’ex difensore e capitano del Napoli, Giuseppe Bruscolotti, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” dove ha parlato della gestione societaria del Napoli e di De Laurentiis: “Quel 10 maggio non si camminava, abbiamo visto tutti i palazzi azzurri. Era uno scenario assurdo. L’attesa di quella settimana fu terribile, noi eravamo carichissimi. Io e Moreno abbiamo trascorso 11 anni insieme, bastava guardarsi per capire cosa fare: facevamo tutto noi.

De Laurentiis ogni volta se ne inventa una nuova, si cercano sempre situazioni spiacevoli per arrivare alla rottura, io mi auguro che non avvenga. Spalletti non ha fatto male, è un buon allenatore anche con le sue scelte particolari e il suo modo di essere".