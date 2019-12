Bruscolotti: "I giocatori in campo camminano, Gattuso deve lavorare sulla testa"

Nel corso di Tv Luna, l'ex azzurro Beppe Bruscolotti ha parlato del momento del Napoli: "Gattuso ha visto le difficoltà di questa squadra, non poteva incidere chissà quanto in 2-3 giorni. E' un momento particolare, la squadra in questo momento cammina in campo, bisogna lavorare mentalmente per portarli ad un livello accettabile. Ora non si possono fare carichi di lavoro perchè si gioca, è un momento particolare anche per Gattuso ma bisogna lavorare sulla testa e l'attenzione. Si può accettare tutto, non camminare in campo. Purre i giocatori hanno detto che il lavoro era approssimativo, ma dovevano chiarirlo prima".