Bruscolotti: "Kvara ti fa innamorare, la città ha bisogno anche di questo"

Giuseppe Bruscolotti, ex capitano del Napoli, ha rilasciato un’intervista nel corso di Radio Goal a Kiss Kiss Napoli: “Il Napoli in questo momento è una realtà, il suo gioco appassiona tantissimo in particolare il popolo napoletano. Un popolo che vive per questa passione e quando vive momenti come questo la città cambia. È un momento bello per una città che ha bisogno anche di questo. Poi quando vedi giocatore come Kvara ti innamori, complimenti a chi lo ha portato a Napoli”.