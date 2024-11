Bruscolotti: "Ma avete visto Kvara a San Siro? Con Conte si sacrificano proprio tutti!"

vedi letture

"Ranieri è stata una scelta giusta, è l’unico tecnico a cui il club potesse chiedere di risolvere la situazione. Ma non si risorge da un momento all’altro e quindi anche la Roma avrà bisogno di tempo. Domenica mi aspetto una bella partita". Parola di Giuseppe Bruscolotti, 511 presenze e uno scudetto con il Napoli, intervenuto al Corriere dello Sport che ha stilato delle considerazioni sulla nuova squadra di Antonio Conte.

Partendo da Romelu Lukaku, che ha difeso a spada tratta: "Intanto i suoi gol li ha già fatti, così come gli assist. Da esterno e da spettatore, non vivendo lo spogliatoio, penso che sia anche una persona preziosa, una risorsa per Conte. Con la sua presenza, col suo modo di fare, mi dà l’impressione di essere un leader, un riferimento per i compagni. Figure come la sua, in un gruppo di venti o venticinque persone, sono fondamentali".

Sulla sorpresa di mercato invece: "Credo che i due scozzesi, Gilmour e McTominay, stiano rispettando le aspettative. Sono forti, hanno qualità e sembrano perfetti per come gioca il Napoli. McTominay, in modo particolare, è stato un gran colpo: è intelligente tatticamente, strutturato fisicamente, puntuale negli inserimenti e all’appuntamento con il gol. Un gran bel giocatore".

Un elogio invece allo spirito di sacrificio mostrato dalla squadra, con un esempio calzante proposto da Bruscolotti: "Ma avete visto Kvaratskhelia a San Siro? A un certo punto è rientrato fino in difesa con un intervento prezioso. Ha dimostrato che la generosità deve esserci da parte di tutti, anche degli attaccanti. Tutti devono sapere che prima o poi arriva il momento di sacrificarsi per la squadra".