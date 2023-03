Bruscolotti: "Maradona-Kvara? Lasciamo stare Diego. Paragone improponibile"

Nel suo intervento a TMW Radio, l'ex giocatore del Napoli, Giuseppe Bruscolotti, ha parlato del paragone tra Maradona e Kvaratskhelia

Si aspettava un Napoli così forte in Champions League? Come deve lavorare per il prossimo anno Spalletti? Per lei resterà?

“Spalletti sta già lavorando per il prossimo anno. Hanno grande ritmo, cosa che in Europa serve. Il lavoro che si vede fare è quello che sta facendo anche sulle economie di squadra. L’impegno per un altro anno già c’è. Penso che si incontreranno. Sulla Champions vi posso dire che stanno facendo un grande cammino. È anche lungo e questo fa capire l’importanza. Se si apre un ciclo il prossimo anno si deve cercare di crescere ancora. Non so se è favorito perché in questa competizione c’è un fascino particolare. Anche le squadre svantaggiate, infatti, fanno prestazioni enormi. Sono match particolari: andata e ritorno può succedere qualsiasi cosa”.