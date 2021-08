Bruscolotti: "Molti non in condizione, conta solo il risultato. Bel gesto di Koulibaly..."

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto l'ex capitano azzurro Beppe Bruscolotti: "La squadra deve raggiungere una certa condizione per poter esprimere un giudizio. Le problematiche sono tante tra chi è arrivato prima o dopo, quindi la cosa importante è solo fare risultato, in qualsiasi modo, poi col tempo si vedrà la vera forza della squadra. Kou che ridà la fascia a Insigne a fine partita? Gli fa onore, gesto bellissimo rispettare in tutto uno come Insigne che anche ieri ha dato coraggio alla squadra".