Bruscolotti vota Buongiorno: "Stellare! Marca alla vecchia maniera, sembra un veterano"

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Beppe Bruscolotti, ex capitano del Napoli: “Conte ha sorpreso tutti in Coppa Italia, è stato bello vedere la squadra divertire anche con le seconde linee in campo. Sono dei titolari a tutti gli effetti, faranno la differenza durante l’anno.

La squadra sta diventando solida e Conte sta raccogliendo i primi risultati anche in Coppa Italia con le riserve. Rafa Marin? Gli errori fanno parte del processo. Errare a distanza di tempo non è facile, ma la cosa importante è quello di vederlo con il passare delle giornate. Non è giusto dare un giudizio adesso. Buongiorno? È un giocatore stellare, che approccia la partita come un veterano. Sa marcare alla vecchia maniera, non bada troppo a rifinire con la palla tra i piedi. Poi è sempre cattivo e pronto in anticipo, mi piace molto vederlo in campo”.