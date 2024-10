Bucchi: "Lukaku? Più gioca e meglio è! D'accordo con Conte su Raspadori"

Cristian Bucchi, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Una partita è un insieme di picchi e di emozioni, c’è il vantaggio, lo svantaggio, l’espulsione, il rigore contro o a favore. Sono elementi che possono spostare le emozioni dei tifosi. Chi vive questo da dentro dev’esser bravo a non farsi avvolgere troppo dall’alone di entusiasmo o di negatività. Nel corso di una stagione il momento critico arriva sempre, fanno parte di una stagione e in quei momenti bisogna esser tranquilli. Adesso il Napoli deve godersi ciò che sta costruendo, ma bisogna farlo con sobrietà.

Lukaku? Deve giocare per trovare la condizione ottimale, la differenza tra lui ed altri è la struttura fisica e il belga ha bisogno di tanto lavoro e di tanti minuti per entrare in condizione. Questo è l’unico percorso da fare con Lukaku perchè poi quando arriva alla condizione la mantiene a lungo. Durante la sosta Lukaku ha lavorato molto ed ad Empoli si vedeva la gamba un po’ pesante. Raspadori? Conte l’ha dipinto bene, nel 4-2-3-1 McTominay fa il sottopunta ed anche Raspadori lo farebbe. Con Raspadori sarebbe più un 4-4-2 con gli attaccanti in verticale”.