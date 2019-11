Bucchioni: "ADL voleva cacciare Ancelotti ma si è ritrovato prigioniero di un contratto multimilionario"

Enzo Bucchioni, nel suo editoriale per Tuttomercatoweb, analizza il momento in casa Napoli dopo le ultime clamorose evoluzioni: "Per salvarsi Adl ha provato a prendersela con Ancelotti, lo avrebbe cacciato volentieri da tempo per dare tutte le colpe a lui, ma s’è ritrovato prigioniero di un contratto multimilionario e di un uomo scafato. Ancelotti ne ha viste tante, è al di sopra del bene e del male.

Neppure prendersela in maniera eccessiva con gli arbitri ormai non funziona più.

Questa è la storia, per certi versi triste. Adl ora proverà a vendere Mertens e Callejon già a gennaio, ma sarà durissima. Insigne e Koulibaly saranno l’oro di giugno, soldi per rifondare.

Finisce male una delle più belle squadre degli ultimi vent’anni, ma Adl paga i sistemi da padrone delle ferriere che nel calcio non funzionano. Adl in questi anni ha fatto calcio benissimo, ma l’hanno fregato i rapporti. Se tutti quelli che se ne vanno sbattono la porta un motivo ci sarà. E se è vero che Sarri a Napoli l’ha portato lui, è anche vero che non l’ha voluto trattenere…

E questa è solo una delle tante storie che stanno affondando una grande idea di calcio.

E’ fin troppo condivisibile sostenere oggi che i giocatori non si sono comportati da professionisti, che hanno sbagliato, che andrebbero trattati come disse una volta Lippi, ma quando si arriva a certi punti i limiti di una società incapace di vedere, di prevedere e di risolvere i problemi, sono tutti lì a dimostrare che Adl, un uomo solo al comando, non può più funzionare. Il ritiro era l’ultimo dei problemi, è stato solo l’innesco, Adl sapeva tutto già quindici giorni fa quando ha attaccato i giocatori pubblicamente in un disperato, duro tentativo di richiamare tutti ai propri doveri. Troppo tardi, ora ripartire sarà durissimo".