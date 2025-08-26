Bucchioni: “Alla faccia di chi dava De Bruyne per finito! Hojlund? Farebbe le fortune del Napoli"

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di 'Punto Nuovo Sport', è intervenuto il giornalista Enzo Bucchioni: “Il Napoli ha mandato un primo segnale, ma più a sé stesso che al campionato. Era fondamentale riagganciare subito la spina dopo lo Scudetto vinto. La squadra ha imparato dagli errori del 2023. De Bruyne-McTominay? Parliamo di un fenomeno e dell’MVP dello scorso campionato. Alla faccia di chi dava De Bruyne per finito e bollito… Aveva voglia di rimettersi in gioco e l’ha fatto. Può fare ancora la differenza e la farà alla grande in Serie A. Questa qualità in un campionato modesto come il nostro viene subito fuori. Il Napoli di Conte è costruito per confermarsi in campionato e poi fare bene in Europa. Serve il secondo attaccante e Hojlund farebbe le fortune del Napoli. Può essere protagonista con Conte, può esaltarsi nei meccanismi degli azzurri. Lucca si è impegnato tanto, ma gli manca ancora l’ultimo step e lo sapevamo. L’infortunio di Lukaku lo ha esposto molto e ora serve farlo lavorare in serenità.

Prima giornata di Serie A? Mancano delle conferme, ma mi ha colpito molto la Roma. Si vede già la mano di Gasperini e questo inciderà parecchio durante il campionato. Anche la Juventus, ha giocato un’ottima gara ma servono più conferme nonostante il buon lavoro di Tudor. Il Milan ha deluso molto, non ha ancora alcuna identità. Allegri deve ancora incidere, ma serve tanta strada. Il mercato deve portare almeno un paio di rinforzi, la difesa dei rossoneri è imbarazzante. Poi bisogna prendere tutto con le pinze: anche il Napoli perse lo scorso anno alla prima a Verona… Inter meno favorita del Napoli? Intanto gli azzurri hanno sorpassato i lombardi per rosa e potenzialità. Poi ci sta che tutti ribattono la palla del favorito nel campo dell’altro. Aspettiamo l’inserimento dei vari giocatori, ma il Napoli mi sembra oggi più forte dell’Inter, che in alcuni elementi mi sembra a fine ciclo”.