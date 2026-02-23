Bucchioni attacca: "VAR scandaloso! Napoli derubato, corsa Champions condizionata"

Il giornalista Enzo Bucchioni, nel suo editoriale su TuttoMercatoWeb.com, ha commentato anche i gravi errori arbitrali ai danni del Napoli contro l'Atalanta: "Uno scandalo continuo, senza sosta, senza fine, anche ieri il Var ha pesantemente condizionato due partite fondamentali per la corsa Champions. Il Napoli è furibondo. La squadra di Conte è stata derubata, diciamolo forte e chiaro, per l'atteggiamento del varista Aureliano che in un primo intervento ha richiamato l'arbitro Chiffi per fargli annullare un rigore, andando oltre il protocollo, mentre in un secondo caso è stato zitto e buono quando invece avrebbe dovuto intervenire per far convalidare il gol.

Un varista che durante la stessa partita sconfessa se stesso, adotta due pesi e due misure, diventa assolutamente inaccettabile, va oltre il margine di errore, va oltre tutto. Il Var è nato per aiutare l'arbitro a sbagliare di meno, anche ieri invece sia a Bergamo che a San Siro, li hanno fatti sbagliare di più. Nella gara vinta dall'Atalanta, come detto, sono due gli episodi contestati, uno per tempo, ed entrambi con il Napoli ancora in vantaggio per uno a zero. Nel primo Hien e Hojlund si contendono un pallone in area, il danese cerca di sfondare, due gambe si scontrano, l'attaccante finisce a terra e Chiffi fischia il rigore. L'arbitro viene richiamato e dopo aver rivisto le immagini annulla. Era un chiaro ed evidente errore? Non proprio, il contatto c'è stato, il direttore di gara era vicino, trattasi di una valutazione di campo secondo il protocollo fino ad oggi in vigore. Quante situazioni analoghe abbiamo visto e il varista non è intervenuto? Tante. Questa volta Aureliano ha invece deciso di intervenire, di andare oltre il protocollo. In effetti il contatto è fisico, da calcio, non è un fallo da rigore. L'intervento del Var oltre il protocollo ha comunque evitato un errore. E allora perchè lo stesso Aureliano non ha richiamato Chiffi quando nel secondo tempo l'arbitro annulla un gol al Napoli venuto da una dinamica molto simile alla prima?

Sempre Hien e Hojlund sono a contatto sul fondocampo, due forti, bel duello, si strattonano, si divincolano, poi il danese sguscia e mette in mezzo, Gutierrez insacca sulla respinta. Chiffi fischia il fallo di Hojlund e annulla. Aureliano non lo invita neppure a ripensarci, a rivedere, il gioco riprende immediatamente. Lo scontro era al limite, meritava almeno una review, l'azione ha comunque generato un gol, si doveva intervenire. Invece c'è stata un'analisi rapidissima, superficiale e per questo inaccettabile".