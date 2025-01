Bucchioni: "Comuzzo ha la stessa personalità di Nesta, farei di tutto per prenderlo"

vedi letture

Il giornalista Enzo Bucchioni ha rilasciato queste dichiarazioni a ‘Radio Napoli Centrale’: "Il Napoli avrebbe qualche rimpianto se non dovesse riuscire Kvaratskhelia, per dare qualche soluzione in più. Certo se prendi Garnacho, prendi un possibile campione: sarebbe il top. Ma farei qualcosa a prescindere da Garnacho. Sedici partite possono essere poche, ma anche tante. Sarebbe un bel segnale anche da dare alla squadra.

Il Napoli può vincere lo scudetto? Certamente, ha il 50% delle possibilità di vincerlo. Squadre italiane impegnate in Champions? Il passaggio del turno ti aiuta a superare la stanchezza, i play-off sarebbero degli ostacoli in più da superare. Anche la Roma deve vincere domani per evitare di uscire. Le coppe incidono. Biraghi? E’ da un mese che se ne parla, nelle ultime ore può accadere qualcosa. Biraghi è un giocatore da spogliatoio, poi ha sempre i migliori dati. Pongracic e

Comuzzo? Uno esclude l’altro. La Fiorentina per Comuzzo vuole 40 milioni di euro. Comuzzo è un affare, ne ho visti pochi a 19 anni con quella personalità. A livello tecnico assomiglia a Vierchowod, mentre dal punto di vista della personalità Nesta. La Fiorentina sa benissimo che tra due-tre anni sarà costretto a venderlo. La Fiorentina ha sei centrali. Pongracic ha convinto anche gli scettici. Farei di tutto per prendere Comuzzo”.