Bucchioni, dubbi su Sarri in bianconero: "Ha detto di essere anti-juventino"

Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato del possibile approdo di Maurizio SArri sulla panchina della Juventus ai microfoni di Radio Sportiva. Ecco le sue considerazioni: "Prossimo allenatore della Juve? "Non ho certezze assolute per il nome. Paratici però non può certo uscire allo scoperto su quello che sarà. Sarri? È stato anti-juventino negli ultimi 3 anni e ha detto che vorrebbe rimanere nel calcio inglese. Non sono convinto sia lui".