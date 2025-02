Bucchioni fa il nome: "Mercato occasione persa, questo giocatore sarebbe stato utilissimo"

vedi letture

Durante la trasmissione Bordocampo – I Tempo, in onda su Radio Capri, è intervenuto il giornalista Enzo Bucchioni: “Gli infortuni hanno colpito tutta la fascia sinistra, sia i giocatori che giocano più arretrati sia quelli più avanzati. Inoltre, uno è stato ceduto, e parliamo di Kvaratskhelia, non di un giocatore qualsiasi. Sono curioso di vedere come Conte riuscirà a sopperire a queste mancanze. L’unico che può inventarsi qualcosa è lui, perché io non vedo soluzioni immediate. Si potrebbe passare al 3-5-2 o al 4-4-2, potrebbe essere una strada. Il momento non è facile, anche perché il Napoli deve affrontare la Lazio, che in questo periodo ha soluzioni, corre, sta bene sia mentalmente sia fisicamente ed è una vera bestia nera, considerando quanto ha fatto male agli azzurri sia in campionato che in Coppa Italia.”

Sul cambio modulo: “Con Simeone accanto a Lukaku avresti due centravanti, mentre Raspadori potrebbe giocare sull’esterno se adeguatamente coperto alle spalle. Noi ci divertiamo a ragionare sulle formazioni, ma poi spetta al mister decidere. Okafor, se fosse al 100%, potrebbe essere una soluzione sugli esterni anche dal punto di vista del recupero difensivo, ma ha giocato poco e non so se potrebbe reggere 90 minuti. Ho persino pensato a un 4-4-2 con McTominay adattato sull’esterno, che potrebbe essere un’alternativa. Il mercato di gennaio? Un’occasione persa, non solo per i grandi nomi, ma anche per rinforzi mirati: uno come Biraghi, in una situazione del genere, sarebbe stato utilissimo.”

Sulle concorrenti per il titolo: “Il Napoli deve temere l’Inter. L’Atalanta piace a tutti, è un laboratorio calcistico di altissimo livello, ma mentalmente ha ancora qualche difficoltà e, in più, gioca anche in Champions League. Credo che l’Inter sia più strutturata. Ho sentito molte critiche al Napoli per i due pareggi, ed è vero che avrebbe potuto vincere contro Roma e Udinese. Ma questa è la fase in cui, come diceva Inzaghi, l’Inter doveva approfittare dell’assenza di impegni europei. Quando tornerà a giocare in Champions, avremo qualche dato in più per valutare il duello con il Napoli. Prima di guardare in casa degli altri, però, gli azzurri devono concentrarsi sulla sfida con la Lazio.”