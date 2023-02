Bucchioni: "Il Napoli è l'esaltazione del calcio, ti trasmette la voglia di vincere”

Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato del momento del Napoli che sta dominando il campionato nel corso della trasmissione Sportitalia mercato

Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato del momento del Napoli che sta dominando il campionato nel corso della trasmissione Sportitalia mercato: "Il Napoli è l'esaltazione del calcio. Questa squadra ti trasmette questa voglia di vincere. Lo scudetto va a premiare tutto il lavoro fatto in questi anni, la formula funziona e c'è stata programmazione. Vanno via i cardini della squadra e quelli che arrivano migliorano di partita in partita.

Osimhen? C'erano dubbi sulla tenuta mentale, ora sono stati smentiti, è sempre concentrato sul campo e voglioso di vincere. Con la Cremonese non era facile, in Coppa Italia ha vinto e il Napoli non ha ricommesso lo stesso errore. Questo è un capolavoro di Spalletti. Lui ha comunicato questa idea alla squadra, che aveva in serbo da quell'esonero mai digerito con l'Inter".