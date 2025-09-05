Chi è Baridò? L'agente Di Napoli: "Ha gran talento, è sulla scia di Dybala e Soulé!"

Bruno Di Napoli, agente di Walid Cheddira, ha parlato ai microfoni di Radio Napoli Centrale e si è soffermato tra le altre cose anche su Francisco Baridò, nuovo talento classe 2008 approdato all'ombra del Vesuvio per rinforzare la Primavera, direttamente dalla Juventus:

"Barido l'ho visto giocare diverse volte, lo conosco. E' un giocatore molto molto talentuoso. Continua sulla scia di quella di Dybala e Soulé. Ha grandi prospettive, qualità importanti. II Napoli e Manna hanno fatto un gran colpo. lo l'ho visto giocare e va aspettato, è un 2008".