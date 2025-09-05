Inter, Lautaro svela: "In silenzio per 5 giorni dopo la finale di Champions persa col PSG"

vedi letture

Intervistato da France Football, l'attaccante dell'Inter Lautaro Martinez ha svelato un curioso retroscena sulla finale di Champions League persa malamente 5-0 contro il Paris Saint-Germain: "Per cinque giorni non volevo parlare con nessuno, non riuscivo a dire niente. Ero molto triste, negli ultimi tre anni abbiamo giocato due finali di Champions League, abbiamo fatto un grandissimo cammino però nell'ultima partita ci è mancato qualcosa per conquistare l'obiettivo principale che era vincere il trofeo.

Sapevamo di affrontare una squadra difficile come il Paris Saint-Germain, un avversario duro e avevamo preparato la partita con molta calma. Non siamo riusciti a dimostrare in campo quanto avevamo preparato. Loro hanno meritato di vincere".