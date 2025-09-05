Inter, Lautaro svela: "In silenzio per 5 giorni dopo la finale di Champions persa col PSG"
Intervistato da France Football, l'attaccante dell'Inter Lautaro Martinez ha svelato un curioso retroscena sulla finale di Champions League persa malamente 5-0 contro il Paris Saint-Germain: "Per cinque giorni non volevo parlare con nessuno, non riuscivo a dire niente. Ero molto triste, negli ultimi tre anni abbiamo giocato due finali di Champions League, abbiamo fatto un grandissimo cammino però nell'ultima partita ci è mancato qualcosa per conquistare l'obiettivo principale che era vincere il trofeo.
Sapevamo di affrontare una squadra difficile come il Paris Saint-Germain, un avversario duro e avevamo preparato la partita con molta calma. Non siamo riusciti a dimostrare in campo quanto avevamo preparato. Loro hanno meritato di vincere".
