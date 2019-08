Bucchioni: "Il Napoli ha ormai mollato Icardi, ADL ha bloccato Llorente e spera su James..."

Queste le parole di Enzo Bucchioni, che ha parlato anche di Napoli nel corso del suo editoriale per Tuttomercatoweb: "La foto postata da Mauro Icardi nella sua nuova casa milanese, con tanto di cappellino di protezione in testa, va letta e interpretata, non è una semplice roba social, ma un ultimo, risolutivo messaggio ben preciso per tutti: da Milano non mi muovo, questa è la mia città, la mia casa e l’Inter la mia squadra.

Forse Icardi del cappellino di protezione potrebbe anche fare a meno, ha la testa durissima e ormai questa sembra l’unica certezza di una vicenda calcistica sempre più incredibile. Nessuno convincerà Icardi a lasciare l’Inter, questo ormai è evidente. Nè la Roma, né il Monaco, neppure il Napoli che ieri si è arreso ed ha mollato la presa. Neppure Wanda che pure con il Napoli ha trattato. Nessuna offerta milionaria lo farà vacillare, il suo orgoglio vince su tutto e tutti. Va avanti per una strada tracciata da tempo e ben nota. Restare all’Inter era e resta il suo obiettivo con una unica possibilità alternativa: passare alla Juventus. In pratica un cul de sac nel quale si sono infilati tutti da mesi e dal quale sembra impossibile uscire in dieci giorni, da qui alla fine del mercato.

Dopo la Roma, l’ultimo che ha detto stop e s’è tirato fuori da questa vicenda che potrebbe ispirare il teatro dell’assurdo, è De Laurentiis. L’ultimatum dato a Icardi è scaduto ieri, il Napoli ora ha bloccato Fernando Llorente e dopo aver preso Lozano spera ancora che alla fine Perez ceda James Rodriguez".