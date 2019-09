Bucchioni: "Juve ha tante difficoltà, si sente forse la mancanza di Marotta?"

Enzo Bucchioni, noto giornalista, s'è soffermato sulle vicende di casa Juventus nel corso del suo intervento a Radio Sportiva: "In questo momento si ritrova con molte difficoltà. La troppa abbondanza di giocatori ha costretto il tecnico a dover fare delle scelte dolorose. Queste situazioni andavano evitate e qualche errore è stato commesso. Forse si sente la mancanza di Marotta? Sarebbe stato più facile per la Juve prendere uno sullo stile Allegri e andare in continuità: invece si è scelta una strada in salita e di cambiare tanto. In più ci sono situazioni inaspettate come l'infortunio di Chiellini".