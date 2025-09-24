Podcast Bucchioni: “La grande rivincita di Allegri! Milan competitor principale per lo Scudetto”

A parlare dei temi del giorno a TMW Radio, durante Maracanà, è stato il giornalista Enzo Bucchioni.

Milan, Allegri è cambiato?

"A me interessa zero della partita di ieri sera. Sposto l'orologio al giorno in cui è stato presentato. Vedete la sua espressione, gli occhi della tigre. E' un'altra persona, è arrivato con una voglia di far vedere a chi lo ha criticato negli ultimi anni qualcosa. Alla Juventus, quando è tornato, è stato un flop perché non si è presentato bene. Ora è tornato l'uomo che vuole dimostrare, con umiltà. Ora fa un lavoro più scientifico, più moderno. Il Milan è un'ottima squadra, vedo un calcio moderno. E' il competitor da tenere più in considerazione per lo Scudetto".

Allegri sembra quello visto nella prima Juventus?

"Per quello che mi hanno detto, in questo anno senza panchina ha studiato, non come l'altra volta. E' tornato e ha scelto il Milan senza coppe perchè da subito può fare meglio. Questa è la sua grande rivincita, e lo vedremo anche nella dialettica".

E l'Inter?

"Se ritrovano la fame, l'intensità, come vedi in Milan e Napoli, allora possono tornare a lottare per il titolo".

Fiorentina, momento difficile. Dove si deve intervenire?

"Sono in difficoltà, non riesco a capire. Non può essere solo il modulo, li ha provati tutti e nessuno ha funzionato. Kean da solo rende, ma lo fa anche con un altro accanto come in Nazionale. Ma come mai ora non va? Ci sono dei calciatori senza personalità, altri con carattere ma smarriti. Per questo sono capisco. Pioli è in difficoltà, non è questo. E' un grande allenatore, ma dopo due mesi vedere una squadra che non esprime nulla...Sarebbe da cambiare tutto ma mi affido a Pioli. Se discuti il tecnico dopo 4 giornate, non sei una società seria".