Podcast Bucchioni minimizza: "Nulla di preoccupante! Manca Meret, a me ricorda Zoff"

Il giornalista Enzo Bucchioni è intervenuto a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio.

Come vede il nuovo ko in campionato del Napoli? "Preoccupante no, leggo di summit ma è la normalità della gestione Conte, per capire se il gruppo è con lui. Preoccupante solo perché gli infortuni sono pesanti e la rosa è questa. E per me manca uno come Meret, che dava più tranquillità alla retroguardia. A me ricorda Zoff uno come Meret, perché mediaticamente non bucava neanche lui ma dava sicurezza dietro. Se non interverranno sul mercato a gennaio devo preoccuparmi. E' mancato Lukaku, perché Hojlund e Lucca sono tutti apprendisti attaccanti...".

Milan, nuovo pari contro il Sassuolo. Contro le neopromosse fatica: "Una volta era 'clamoroso al Cibali', oggi tutte le partite sono difficili, è cresciuto il livello tattico di tutte. Il Milan sta ovviando all'assenza di un centravanti da troppo tempo. Contro una neopromossa manca un po' di determinazione ed ecco che succede questo. Il Milan poi fatica nella fase difensiva e Allegri sta lavorando su questo. E' da Scudetto comunque il Milan, in Primavera gioverà dell'assenza delle coppe. Serve però un centravanti a gennaio, perchè se lo compri gran parte dei problemi li risolve".