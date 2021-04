Bucchioni: "Napoli tra Allegri e Sarri. Gattuso sente un forte richiamo"

Enzo Bucchioni, noto giornalista, nel suo editoriale per Tuttomercatoweb.com si è soffermato sulle panchine bollenti in Serie A, compresa quella del Napoli: "Tornando al discorso allenatori, non solo la Juve, anche Roma, Napoli e Lazio stanno ragionando. Roma e Napoli di sicuro cambieranno e i nomi accostati sono i soliti, da Allegri a Sarri. Ma al Napoli piace anche Simone Inzaghi se dovesse lasciare la Lazio come sembra.

Gattuso non resterà in ogni caso e per lui si sono mosse decisamente la Fiorentina e probabilmente anche il Monza. Rocco Commisso stima molto Rino e lo avrebbe voluto anche l’anno scorso, ma rischia di perderlo anche questa volta perché il richiamo di Berlusconi e Galliani è forte. Del resto Rino è un tipo riconoscente, ha valori, c’è quasi un cordone ombelicale con il proprietario e il primo dirigente di quel grande Milan che fu. Provare con loro a far grande il Monza in serie A sarebbe qualcosa vicino a una favola calcistica. Anche in questo caso e vale un po’ per tutti, entro questo mese saranno prese le decisioni".