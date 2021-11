Bucchioni su Insigne: "Rinnovo? Lo aveva capito già dalla scorsa estate"

Nel suo editoriale per TMW il giornalista Enzo Bucchioni parla del rinnovo di Insigne: "E’ dall’estate scorsa che il giocatore aveva capito la volontà della società, la freddezza del presidente De Laurentiis nei suoi confronti, già nel ritiro, aveva suscitato perplessità. In effetti s’è poi capito dall’offerta fatta per il rinnovo che non è di cinque milioni come era stato fatto trapelare, ma esattamente la metà di quello che guadagna oggi. Insigne, come ha rivelato il suo procuratore, per restare a Napoli dovrebbe tagliarsi lo stipendio a circa 2,5 milioni netti e l’offerta ha il profumo dell’addio".