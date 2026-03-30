Bucchioni: "Una big italiana lavora da tempo su Kim Min-Jae"

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Kim Min-Jae potrebbe tornare in Italia nella prossima stagione, destinazione Inter.

Kim Min-Jae potrebbe tornare in Italia nella prossima stagione, destinazione Inter. Questo è quanto scrive Enzo Bucchioni nel suo editoriale per Tuttomercatoweb: "E venendo all’Inter che scudetto o non scudetto, quest’anno dovrà parecchio rinnovare soprattutto in difesa. Ausilio sta lavorando da tempo sull’ex Napoli Kim, trent’anni a novembre, che al Bayern non ha mai trovato il posto ideale. Operazione in corso sul modello proposto al City per Akanji l’anno scorso, prestito oneroso con riscatto.

Servono difensori perché Acerbi e De Vrij chiuderanno e Bastoni non è incredibile. Il Barcellona sta facendo sul serio, probabilmente l’accordo con il giocatore c’è già, ma l’Inter non ha intenzione di scendere sotto settanta milioni. Se plusvalenza deve essere, deve essere seria. In uscita pure Thuram con un’altra bella iniezione di denaro fresco".