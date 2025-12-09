Bucciantini fa notare: "Oggi il Napoli vola, che condizione! Ha mangiato Roma e Juve"

Marco Bucciantini, giornalista, ha parlato a Canale 8 a Ne Parliamo il Lunedì e ha commentato il momento che sta vivendo in stagione il Napoli: "Se all'inizio con De Bruyne e i tanti centrocampisti il Napoli andava a un certo ritmo, adesso va più veloce. Quello che mi ha impressionato nelle ultime due partite è la condizione atletica del Napoli che si è mangiato due partite. I primi tempi con Roma e Juve li ha soffocati. Magari la sosta ha anche allegerito e velocizzato qualche gamba.

In generale per me è evidente questo. Magari anche il modulo favorisce i giocatori. A centrocampo con la Juve sembravano 5 contro 3 perché oggi i giocatori del Napoli volano. Il Napoli ha reagito a un pareggio che era ingiusto. La voglia di vincere non è mai calata. Sugli esterni c'è una novità, Neres è il giocatore del mese, del momento, quello che ha dato profondità alla squadra che prima davi col passaggio di De Bruyne e ora con la sua fuga. Così Hojlund ha anche più agio nella sua partita. Neres ha abbassato le difese, ha dato coraggio, ha gonfiato la partita".