Bucciantini: "Lucca? Ha fatto ritiro col 4-3-3, ora è cambiato tutto..."

vedi letture

Marco Bucciantini, giornalista, è intervenuto a Canale 8 a Ne Parliamo il Lunedì e ha commentato le prime uscite del Napoli e le scelte estive del club: "Questa la vicenda talmente logica, Lucca è venuto a fare una riserva e sembrava quello che più di tutti somigliava a Lukaku. Invece di avere due alternative che non somigliavano al titolare come Raspadori e Simeone, ne hai messo uno come Lucca. Un'operazione logica, poi se arriva Hojlund è chiaro che non può fare la riserva a Lucca. In questo momento dopo due partite così si può anche tirarlo fuori Lucca.

A me è sembrato anche logico. Lucca quando arriva il Napoli fa il 4-3-3, ora senza esterni gli è cambiato anche il modo di giocare. Magari con Neres e Lang che saltano l'uomo era più a suo agio".