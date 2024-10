Budel esalta un giocatore dell'Empoli: "Complimenti a chi l'ha pescato"

vedi letture

Alessandro Budel, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Son curioso di vedere Gilmour, ne parlano tutti benissimo, ma non ho avuto modo di apprezzarlo. Questo Napoli ha una mentalità importante grazie a Conte, questo periodo di sosta sarà servito al Napoli per diventare sempre più una macchina. Non avere le coppe ed avere Conte in panchina son due grandissimi vantaggi.

Henderson? E’ interessante, ha forza, è dinamico e sta giocando in continuità in A da anni. Ha una media di 25 presenze all’anno, è un calciatore ostico perché sa inserirsi e sa far goal. Vasquez? Sta facendo benissimo in questo inizio di campionato, faccio i complimenti a chi è andato a pescarlo. Non m’aspettavo partisse in questa maniera prorompente, l’Empoli ultimamente ha sempre dei buonissimo portieri”.