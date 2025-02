Podcast Budoni: "Arnautovic, era un gol da annullare e non serve manco la spiegazione"

Ospite di Maracanà, trasmissione di TMW Radio, è stato l'ex calciatore Riccardo Budoni.

Che ne pensa del gol di Arnautovic contro la Lazio?

"Stiamo cadendo nel ridicolo. Ho letto che Rocchi ha detto che il gol era assolutamente regolare. Penso che vogliamo sempre sconfessare delle regole scritte, era un gol da annullare al 100%. Ne abbiamo visti tanti in precedenza annullati molto simili. Non mi dicano altre verità che non esistono".

Non ci si deve però attaccare a quel gol parlando della prestazione della Lazio. C'è un'involuzione?

"Non sono d'accordo. Non penso che bisogna ridurre la prestazione della Lazio a quell'episodio. L'Inter aveva le seconde linee? Dove sono, visto che durante tutto l'anno giocano comunque tanto e con continuità. L'involuzione? E' cambiato il ritmo delle giocate della Lazio, ma è una squadra che non è abituata mentalmente a giocare su tre competizioni".

Che Inter ha visto invece?

"L'Inter ieri ha fatto una partita pratica, Inzaghi è un maestro nell'arrivare in fondo a tutte le competizioni. Penso che la partita dell'Inter contro il Napoli sarà decisa dagli allenatori, non sarà un problema di giocatori ma di motivazioni che verranno messe in campo".