Buffon esalta Kvara: "Potrà giocarsi il Pallone d'Oro con Mbappé e Haaland"

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il capo delegazione della Nazionale italiana Gianluigi Buffon è intervenuto alla presentazione del libro "Kvaradona. Un miracolo georgiano" di Emanuele Giulianelli. Questo il suo pensiero sul momento che sta attraversando la squadra partenopea: "Non voglio essere banale, ma avendo vissuto gli spogliatoi so che se non sai in prima persona ciò che si sta creando, cosa riesce a dare l'allenatore è difficile un giudizio. Poi è chiaro che ripetersi è sempre più difficile, soprattutto in una realtà che non è abituata. Lo scorso anno il Napoli giocava sulle ali dell'entusiasmo e c'era distanza con rivali remissive per merito del Napoli. Ora si è ripartiti da zero e in alcuni momenti l'energia non è la stessa di prima".

Su Kvaratskhelia, questo il pensiero di Buffon: “Mi ha incuriosito fin da subito, si è imposto immediatamente in Italia. Fisicamente mi ricorda Lentini, quel tipo di giocatore. Forse Lentini era più da binario, nel lungo, il georgiano nel dribbling, nei movimenti ha capacità che ho visto a pochi. Quando si parlava di Pallone d’Oro in rapporto a Kvara si dice la verità. Ovviamente dovrà trovare la situazione giusta, lui come talento potrà giocarsela con i vari Mbappè e Haaland“.