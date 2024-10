Buongiorno a Crc: “Il rigore c’era! Non era facile, ora recuperiamo e proviamo a vincere a Milano!”

Nel post partita di Napoli-Lecce ha parlato in esclusiva ai microfoni di Radio CRC Alessandro Buongiorno. Di seguito le sue parole: "È una bella emozione essere primi in classifica: siamo ancora all'inizio, però dobbiamo cercare di continuare così, di allenarci al meglio e continuare a migliorare. Oggi non è stata facile, lo sapevamo. Ci aspettavamo che il Lecce si chiudesse, cercando di farci gol sulle ripartenze.

Secondo me, abbiamo girato bene palla, fino a quando non siamo riusciti a trovare il gol, anche se è arrivato su una palla inattiva. A livello di gioco siamo riusciti anche a creare, siamo stati abbastanza attenti sulle preventive, quindi siamo contenti. Una cosa che non deve mai mancare è lo spirito. Il modo in cui ci alleniamo tutti i giorni, in cui siamo uniti ed arriviamo alla partita stanno facendo la differenza. Il resto può sempre migliorare, perché non si finisce mai di poter fare meglio. Stiamo lavorando tanto. Il mister all'intervallo ci ha calmato. La voglia di fare gol e di passare subito in vantaggio era tanta. Come dicevo, in queste partite in cui le squadre si chiudono un pochino dietro, è ovvio che sia più difficile segnare. Quindi il mister ci ha invitato alla calma e nel secondo tempo così è stato. Abbiamo fatto girare bene la palla e siamo riusciti a segnare.

Rigore? Ero abbastanza vicino, a me sembrava che ci fosse. Ovviamente poi avranno guardato al VAR e valutato loro, però per quello che ho visto io, secondo me c'era il rigore. Di Lorenzo è un punto di riferimento per tutti, sia in allenamento che in partita. Tutti lo seguiamo giorno per giorno, ci aiuta tantissimo. Siamo contenti di averlo. Le prossime saranno partite toste, che cercheremo di preparare al meglio. Adesso abbiamo il Milan, abbiamo pochi giorni e dobbiamo cercare di recuperare il più presto possibile energie mentali e fisiche per cercare di vincere la partita. Siamo contenti di vincere al Maradona e speriamo di continuare così".