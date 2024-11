Buongiorno svela un aneddoto sugli esordi al Torino: “Mi dissi una cosa…”

vedi letture

Alessandro Buongiorno, difensore del Napoli, ha rilasciato una lunga intervista a Cronache di Spogliatoio

Alessandro Buongiorno, difensore del Napoli, ha rilasciato una lunga intervista a Cronache di Spogliatoio. Di seguito un altro estratto: “A Torino ho vissuto 17-18 anni bellissimi. E’ stata una parte importantissima della mia vita. Mi sembrava giusto utilizzare Instagram per fissare quello che ha significato per me. Ricordo che quando tornai dal prestito al Trapani, in ritiro venuto usato come sparring per titolari e riserve. A quel punto mi è scattato qualcosa dentro.

Mi sono detto: ‘Devi giocare senza pensare troppo’. Giocare con i grandi mi condizionava, sentivo la pressione. Così ho iniziato a chiedere la palla con personalità, a parlare in campo con i compagni. Negli anni sono cresciuto tanto e sono diventato più pulito nei duelli. Prima venivo ammonito molto più spesso. A volte la voglia di recuperare la palla è talmente forte che magari ti aiuti troppo con le braccia o metti il piede dove non dovresti. Una volta ho dovuto saltare la prima di campionato perchè nell’ultima giornata dell’anno precedente avevo preso il giallo che aveva fatto scattare la squalifica".