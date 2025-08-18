Cacciatore incorona Conte: "Tra i primi al mondo. Ha vinto, si è evoluto e vincerà ancora"

vedi letture

L'ex calciatore Fabrizio Cacciatore, intervenuto ai microfoni di Radio Serie A, tra i vari argomenti ha parlato anche di Antonio Conte, suo allenatore al Siena nel 2010/11. Di seguito le sue dichiarazioni: "Antonio Conte è tra i primi allenatori del mondo, ovunque è andato ha vinto. Riesce a tirare fuori il 100% da ogni situazione, si è evoluto molto e ha tutte le carte in regola per vincere ancora. De Silvestri? Uno come Lollo lo vorrei sempre in squadra, anche alla sua età. Ha carisma. Lorenzo De Silvestri è sempre stato un professionista esemplare: fa sempre la differenza, si mette a disposizione di tutti e fa il suo nel migliore dei modi".

Siete fuori casa o senza pc? Vi ricordiamo che potete seguirci anche dalla nostra applicazione (cercando "Tutto Napoli" sugli store o cliccando qui per App Store e Android Store) per Iphone, Ipad o Android. Tutto Napoli è il sito sul Napoli più visitato anche da dispositivi mobili grazie all'app più scaricata e più completa sul Napoli (anche con le notifiche push per le notizie dell'ultim'ora) e senza pubblicità invasive.